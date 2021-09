Covid: a Milano 125 nuovi positivi, 74 a Brescia e zero a Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano rimane la provincia lombarda col maggior numero di nuovi positivi: 125 in totale e 53 in città. Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus, a seguire ci sono Brescia, con 74 nuovi casi, Monza e Brianza con 52, Bergamo con 34, Varese con 28 e Cremona con 24. A Pavia si registrano 20 contagiati in più di ieri, a Lecco 17, a Sondrio 15, a Como 13, a Mantova 11 e zero a Lodi. (Rem)