Imprese: Banca Generali comunica date di stacco e pagamento dividendi

- Banca Generali “comunica le date previste per la distribuzione dei dividendi riferiti agli utili degli esercizi 2019/20 e già approvati dall’Assemblea ordinaria dello scorso 22 aprile 2021, fermo restando il preventivo accertamento dell’avveramento delle relative condizioni in occasione dei Consigli di Amministrazione di seguito indicati”. Lo rende noto un comunicato. “Al riguardo, si ricorda infatti che in base a quanto approvato dall’Assemblea il pagamento dei dividendi è subordinato all’assenza di limiti e condizioni dettati dalla Banca centrale europea e dalla Banca d’Italia che possano confliggere ovvero limitare la distribuzione determinata dall’Assemblea e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni e agli orientamenti di vigilanza tempo per tempo vigenti; al mantenimento di un Total Capital Ratio individuale e consolidato superiore ai minimi regolamentari individuati nello srep, incrementati di un buffer di 1,7 per cento corrispondenti rispettivamente al 9,7 per cento e 13,5 per cento”. (segue) (Com)