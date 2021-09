Imprese: Banca Generali comunica date di stacco e pagamento dividendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C“In virtù della delega conferita dalla stessa Assemblea – prosegue la nota – i Consigli di Amministrazione deputati a verificare l’avveramento delle predette condizioni si terranno rispettivamente: il prossimo 4 novembre 2021 (per il pagamento del dividendo di 2,70 euro per azione) e in occasione dell’approvazione dei risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2021 (per il pagamento del dividendo di 0,60 euro per azione) nella data che sarà puntualmente indicata e resa pubblica ai sensi di legge e regolamentari nel calendario finanziario del 2022". Nello specifico, sul presupposto che sia accertato l’avveramento delle condizioni sopra richiamate, si indicano di seguito le prospettate date di stacco cedola, record date e pagamento: dividendo no. 1, 2,70 euro per azione per un totale di 315.499.420 euro a valere sugli utili 2020 per 289.207.237 euro e sulla Riserva degli utili a nuovo degli esercizi precedenti per 26.292.183 euro (lunedì 22 novembre 2021: data di stacco; martedì 23 novembre 2021: record date; mercoledì 24 novembre 2021: data di pagamento). Dividendo no. 2, 0,60 euro per azione per un totale di 70.110.982 euro interamente riferita alla Riserva per utili portati a nuovo degli esercizi precedenti (lunedì 21 febbraio 2022: data di stacco; martedì 22 febbraio 2022: record date; mercoledì 23 febbraio 2022: data di pagamento). (Com)