Cina: Sisci a "Nova", la diffidenza intorno al Paese acuisce i problemi economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffidenza nutrita dalla politica mondiale nei confronti della Cina rende la risoluzione dei problemi economici più difficoltosa rispetto a dieci o vent'anni fa, quando intorno a Pechino regnava un maggior clima di ottimismo e fiducia. Lo afferma in un'intervista ad "Agenzia Nova" Francesco Sisci, sinologo e professore di geopolitica all'Università Luiss, osservando come i problemi energetici e la crisi della società immobiliare Evergrande non sembrano suggerire una battuta d'arresto nella traiettoria di crescita della Cina, quanto piuttosto una sua mancanza di linearità, che è "tipica di tutti i percorsi di sviluppo". Se in passato crisi analoghe a quella sperimentata in questi mesi da Evergrande potevano essere gestite ripagando i creditori con uno sconto, prosegue l'esperto, la presenza di debitori esteri complica il quadro, rendendo inoltre difficoltosa ogni previsione circa il destino della compagnia di Shenzhen e la conseguente reazione del governo. (segue) (Res)