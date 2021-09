Cina: Sisci a "Nova", la diffidenza intorno al Paese acuisce i problemi economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel che è certo è che il settore immobiliare, motore trainante della crescita cinese negli ultimi trent'anni, sta subendo una battuta d'arresto per certi versi salutare. In Cina si è costruito troppo e c'è un eccesso di spazi immobiliari sul mercato", sottolinea Sisci. In questo quadro vanno inseriti anche i problemi energetici che hanno portato varie aree del Paese ad operare dei tagli sulla fornitura di elettricità a imprese e privati. Il sinologo invita tuttavia ad allargare lo sguardo alle condizioni dei mercati globali, con la produzione mondiale di energia che ha subito un rallentamento durante la pandemia di Covid-19 e lo squilibrio attualmente esistente tra domanda e offerta; per questo, spiega, il rincaro dei prezzi sull'energia è una condizione generale e interessa ogni economia mondiale. Tuttavia, prosegue Sisci, la Cina presenta "alcuni elementi che agiscono da moltiplicatori" dello squilibrio tra domanda e offerta di energia. (segue) (Res)