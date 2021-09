Cina: Sisci a "Nova", la diffidenza intorno al Paese acuisce i problemi economici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di rispettare gli obblighi internazionali sulle emissioni, infatti, Pechino ha annunciato di voler impiegare carbone importato dall'estero, meno inquinante rispetto al combustibile ricco di zolfo prodotto localmente. In seguito alle dispute strategiche con l'Australia – principale esportatore del combustibile nella Repubblica popolare – l'approvvigionamento di carbone "più pulito" è diventato difficoltoso. In tali circostanze, prosegue Sisci, di solito lo Stato paga di più i produttori locali nel tentativo di mantenere bassi i prezzi ed evitare l'inflazione interna, ma la Cina esita a pagare i produttori di energia "perché teme corruzione e malversazione". Le difficoltà energetiche sperimentate dalla Cina nascono da varie esigenze contraddittorie, che potranno essere gestite già in previsione del prossimo inverno, quando la domanda subirà un incremento. Tuttavia, afferma Sisci, non è chiaro se e come tali questioni verranno effettivamente affrontate. (segue) (Res)