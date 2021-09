Cina: Sisci a "Nova", la diffidenza intorno al Paese acuisce i problemi economici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incertezze emergono anche in merito al modo in cui i Paesi dell'Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp) risponderanno alle richieste di adesione rispettivamente depositate dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan il 16 e il 17 settembre. Sisci ritiene improbabile l'ingresso di entrambi i Paesi nell'accordo commerciale, adducendo motivazioni di carattere economico e politico. Il principale ostacolo all'ingresso della Cina nel Cptpp è insito nel carattere "chiuso" dell'economia cinese, basata su una valuta – il renminbi - non liberamente convertibile. Tali premesse sono in antitesi al concetto di "libero mercato" promosso dal partenariato. "Se il renminbi fosse pienamente convertibile si entrerebbe in una fase diversa – prevede Sisci - e, in generale, i problemi della Cina sarebbero molto minori". Contrariamente alla Repubblica popolare, la valuta liberamente convertibile e l'economia aperta renderebbero Taiwan un candidato adatto all'ingresso nel partenariato, che tuttavia sarebbe poco disposto ad "agire provocatoriamente respingendo la Cina e accettando la richiesta di Taipei", conclude Sisci. (Res)