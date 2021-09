Frosinone: 16 e 17 ottobre inaugurazione del nuovo Palazzo comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà sabato 16 e domenica 17 ottobre l'inaugurazione del nuovo Palazzo comunale di Frosinone, sede dell'amministrazione municipale del capoluogo, nell'ex edificio storico della Banca d'Italia, acquisito dall'amministrazione Ottaviani, attraverso la complessa operazione finanziaria denominata Rent to buy. "In particolare, sabato 16 ottobre la sede sarà presentata alla stampa, mentre domenica 17 ottobre, nel corso dell'intera giornata, si terrà l'apertura alla cittadinanza, anche attraverso concerti, mostre e visite guidate nelle nuove aree tematiche e culturali allestite all'interno di Palazzo Munari", si legge in una nota. (Com)