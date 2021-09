Fisco: Meloni, Draghi si allinea a Pd e annuncia che governo rivedrà rendite catastali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Draghi "si allinea al Pd e alla sinistra e annuncia che il governo interverrà per rivedere le rendite catastali". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Rassicurazioni e smentite non bastano e non fanno stare tranquilli i cittadini: il rischio che l'esecutivo si prepari ad alzare le tasse sulla casa e sulle famiglie è altissimo. Fratelli d'Italia vigilerà in ogni sede possibile per impedire questa stangata", assicura.(Com)