Cina: origine Covid, Pechino pubblica rapporto sua cooperazione con l’Oms (2)

- Proprio oggi il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha esortato la Cina a cooperare "il prima possibile" ad una nuova indagine, dopo che politici e scienziati – in particolare negli Stati Uniti – hanno sollevato preoccupazioni in merito alla trasparenza dei dati forniti da Pechino nel corso della prima ispezione condotta a Wuhan dall'Oms lo scorso gennaio. Al termine dell’indagine è stata esclusa la possibilità che il coronavirus sia stato originato da un “incidente di laboratorio”, teoria sulla quale gli Usa hanno deciso di indagare in maniera indipendente negli ultimi mesi. A luglio scorso le autorità sanitarie cinesi avevano respinto categoricamente l'ipotesi di una seconda indagine, affermando che questa sarebbe stata "irrispettosa del buon senso". (Cip)