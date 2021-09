Milano 2021: Sala, su green pass tutti i candidati prendano impegno a non stare con chi viola le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo me bisognerebbe tutti dire che il diritto a manifestare c'è, il diritto a bloccare il traffico no. Sarebbe bello che tutti i candidati prendessero l'impegno di non stare dalla parte di infrazione palesi alle regole". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del confronto organizzato da Repubblica con la candidata del M5S Layla Pavone e il candidato di Italexit Gianluigi Paragone. "È stra legittimo pensarla in maniera diversa e manifestare - ha proseguito - però ogni sabato così. Sono anche regole di ingaggio, quando si fanno le manifestazioni quello che bisogna fare è comunicare alla questura dove si fanno, per una questione di ordine pubblico, loro non lo fanno". (Rem)