Puglia: Delli Noci, una strategia per sviluppo con l'Albania

- "Non esiste un censimento ufficiale che ci consenta di conoscere in maniera puntuale le aziende pugliesi che operano in Albania per comprenderne la composizione, il tipo di produzione, il legame con la regione d'origine. Un dato che dobbiamo avere per costruire iniziative di sostegno utili al tessuto produttivo. Il fenomeno della delocalizzazione in senso stretto è stato dominante negli scorsi decenni, mentre attualmente la presenza imprenditoriale è spinta più dalle opportunità crescenti nell'area balcanica che da fattori legati al basso costo della manodopera. Sotto quest'ultimo aspetto peraltro, è sempre più difficile trovare operai specializzati e formati. La formazione è un fabbisogno su cui potremmo dare risposte grazie ai Progetti Strategici del Programma Interreg IPA Italia Albania Montenegro". Lo ha dichiarato l'assessore regionale pugliese Alessandro Delli Noci in visita al Paese balcanico. (segue) (Ren)