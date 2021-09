Puglia: Delli Noci, una strategia per sviluppo con l'Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con gli imprenditori pugliesi la delegazione ha incontrato il ministro degli Esteri Olta Xhacka con la quale ha discusso del Programma Interreg Italia Albania Montenegro e, più in generale, delle Politiche di preadesione Ipa. Delli Noci ha concluso: "Il primo obiettivo è sancire l'accordo sul nuovo Programma 2021-2027 che sarà approvato dal Monitoring Committee. Il passo successivo sarà l'invio del programma alla commissione Europea per l'approvazione. Trasformazione digitale, nuove competenze tecniche per le imprese, connettività e Corridoi transeuropei, start up innovative, economia creativa, Protezione civile, investimenti green e management dei fondi IPA sono i temi di interesse strategico su cui ho avuto il piacere di confrontarmi con il ministro". (Ren)