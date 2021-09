Olimpiadi: Morelli (Mims), 6,7 miliardi per la Lombardia, stadio scelta fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi "sono il progetto strategico per dare all'Italia un ponte verso il futuro. L'attuale governo, fin dal giorno dell'insediamento, lavora senza tregua per centrare tutti gli obiettivi". Lo sottolinea il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine dell'incontro odierno presso il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche. "Bisogna mettere a terra 59 interventi infrastrutturali del valore complessivo di 10,8 miliardi, 30 sono localizzati in Lombardia e valgono 6,7 miliardi. Negli ultimi sei mesi - prosegue - sono state gettate le basi della società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 e commissariato quattro interventi assolutamente prioritari: le varianti di Edolo e Val di Riga ed i collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Venezia e Bergamo. I prossimi passi saranno mossi a breve. L'iter di costituzione di Infrastrutture Milano-Cortina 2026 è ormai alle battute finali e nell'arco di alcune settimane la società sarà operativa a tutti gli effetti. Entro la fine di dicembre l'ad della società sarà nominato commissario per altre opere imprescindibili, come ad esempio la variante Trescore-Entratico alla SS42. Sul nodo San Siro, invece, bisognerà attendere la tornata elettorale e capire gli orientamenti della nuova amministrazione, la certezza è che ulteriori 'ni' sarebbero solo d'intralcio", conclude. (Rin)