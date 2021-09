Cultura: domenica ingresso gratuito nel Sistema Musei di Roma Capitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un'ampia selezione di mosaici, capolavori delle collezioni capitoline poco conosciuti al grande pubblico, è invece esposta in Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline alla Centrale Montemartini. Sono due le mostre fotografiche da visitare al Museo di Roma in Trastevere: XII Photo Iila "Siamo ciò che mangiamo" - premio dedicato a fotografi latinoamericani under 35 realizzato in collaborazione con i Paesi latinoamericani membri dell'Iila – e Prima, donna. Margaret Bourke-White, retrospettiva che documenta attraverso oltre 100 immagini la visione e la vita controcorrente della fotografa statunitense, una tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo. È ancora l'imperatore francese il protagonista dell'esposizione Napoleone. Ultimo atto, al Museo Napoleonico, sulle vicende dell'esilio, la morte e il successivo processo di mitizzazione dell'imperatore francese.