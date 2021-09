Ue: Gentiloni, per decarbonizzazione serviranno 360 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi ogni anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa avrà bisogno di "360 miliardi di investimenti pubblici aggiuntivi ogni anno per gli obiettivi che ci siamo dati" sulla decarbonizzazione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in videocollegamento all'evento di McKinsey "Transizione green, inevitabile opportunità". "Nel 2022 abbiamo avuto un livello di investimenti pubblici inconsueto nell'Unione europea: 3,5 per cento in relazione a Pil europeo, il più alto degli ultimi 15 anni, ma dovremo assicurare nei prossimi anni una corsia preferenziale per gli investimenti", ha anticipato Gentiloni. (Rin)