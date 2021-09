Milano 2021: Versace (FI), con Bernardo abbiamo visione città legata a "Universal design"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io sono la referente per il gruppo di Forza Italia del dipartimento nazionale disabilità, pari opportunità e sport, sono dei temi che mi fa piacere che il nostro candidato Luca Bernardo ha sposato. Lo ha sottolineato la deputata di Forza Italia Giusy Versace, atleta paralimpica e senatrice di Forza Italia a margine del sopralluogo oggi a Milano in zona Qt8 insieme al candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo. "Bernardo vuole vedere con i propri occhi non le difficoltà esistenti in giro per la città ma anche le difficoltà che chi vive con una disabilità spesso incontra, e non parliamo di disabilità fisica ma a 360 gradi, ci sono anche quelle sensoriali. Abbiamo una visione legata all'universal design, di una città più illuminata, più aperta, più inclusiva, e bisogna partire dai luoghi pubblici che possono e devono assolutamente includere anche grazie allo sport" ha sottolineato Versace(Rem)