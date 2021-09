Puglia: siglato accordo di programma per gestione rifiuti in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un patto strategico in Puglia per la gestione sostenibile dei rifiuti in plastica prodotti in agricoltura, che consenta di alleggerire e semplificare le procedure di conferimento e snellimento degli scarti da parte degli agricoltori, attraverso circuiti organizzati di raccolta. L'obiettivo è tutelare l'ambiente e la salute garantendo la tracciabilità e maggiori controlli dei rifiuti da parte delle autorità al fine di ridurne la quantità e pericolosità". L'annuncio in una nota della Regione: "Si tratta del primo accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli, sottoscritto questa mattina a Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con il quale le organizzazioni agricole pugliesi (Consorzio Polieco, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Cia Puglia, Copagri Puglia, Confcooperative, Legacoop, UEcoop, Uci Puglia, Unci, Liberi Agricoltori, Agci, Ugl) insieme ad Ager, l' agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti e la Regione Puglia-Dipartimenti Agricoltura e Ambiente si impegnano ad attuare azioni sostenibili su tutto il territorio e a sensibilizzare gi agricoltori ad una corretto percorso di raccolta, conferimento e riciclo dei materiali dismessi e inutilizzabili in plastica. In occasione della sottoscrizione dell'Accordo, sono intervenuti gli assessori regionali all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, e all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, il direttore di Ager Puglia, Gianfranco Grandaliano, e il presidente della IV Commissione del Consiglio regionale, Francesco Paolicelli". (segue) (Ren)