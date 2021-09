Puglia: siglato accordo di programma per gestione rifiuti in agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Donato Pentassuglia ha affermato: "E' un'opportunità che riguarda tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio. Gli assessorati regionali all'Agricoltura e all'Ambiente hanno provato con questo accordo a mettere insieme i giusti bisogni di semplificazione e snellimento delle procedure di smaltimento dei rifiuti, in favore dei nostri agricoltori, con il tema fondamentale della tutela e rispetto del nostro paesaggio. Il rifiuto è considerato, quindi, come risorsa, perché raccolto, riciclato e non abbandonato, altrimenti pericoloso per la salute e sicurezza delle nostre campagne. Abbiamo pensato alla necessità di favorire un processo virtuoso a dimostrazione che insieme, ognuno facendo la propria parte, possiamo mantenere l'ambiente pulito. Questa, per quanto mi riguarda, è una prima di tante altre azioni che metteremo in campo per tutelare il nostro paesaggio rurale". Dunque ha aggiunto: "Lo faremo coinvolgendo quanti più attori possibili, così come abbiamo fatto oggi, grazie ad Ager Puglia e l'Assessorato all'Ambiente. Abbiamo a disposizione risorse che intendiamo utilizzare, ad esempio, per interventi dedicati alla videosorveglianza nelle aree e strade rurali o per sostenere interventi strutturali innovativi e sostenibili che ci consentano di ridurre il carico di rifiuti e di pericolosità degli stessi in agricoltura. Il mio ringraziamento va alle associazioni agricole, per lo spirito di collaborazione e l'impegno con il quale sapranno sensibilizzare e invitare gli agricoltori ad aderire". (segue) (Ren)