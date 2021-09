Puglia: siglato accordo di programma per gestione rifiuti in agricoltura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pentassuglia ha concluso: "Ringrazio l'assessore Maraschio, il direttore Grandaliano per questa importante cooperazione e il collega consigliere Paolicelli, tra i promotori del tavolo istituzionale che ci ha consentito oggi di mettere insieme tutti gli attori e trovare una sintesi di lavoro e azioni congiunte per il bene della nostra Regione". Maraschio ha affermato: "Il protocollo siglato quest'oggi costituisce un esempio di realizzazione di quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati con una delibera strategica regionale per lo sviluppo sostenibile e in attuazione della cosiddetta economica circolare. Lo abbiamo fatto attraverso una contaminazione delle azioni portate avanti dai vari assessorati. Questo Accordo, difatti, è un esempio concreto di collaborazione per la risoluzione di un problema, come quello dei rifiuti, che ci riguarda tutti da vicino. Ed è nostro compito, delle istituzioni in primis, mettere a sistema strumenti e risorse per interventi che favoriscano la tutela di un bene prezioso come l'ambiente". (Ren)