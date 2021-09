Nadef: Pd, su Livelli essenziali prestazione confronto si svolga in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e i senatori democratici del Sud osservano: "Apprendiamo con soddisfazione l'interesse del governo per il tema dei livelli essenziali delle prestazioni che da anni attendono una compiuta definizione. Il Pd è impegnato da tempo su questi aspetti e si impegnerà con forza affinché si svolga quanto prima un confronto compiuto in Parlamento, luogo deputato a fornire indicazioni al riguardo". Gli esponenti del Pd aggiungono in una nota: "Non è la prima volta che si parla di Livelli essenziali di prestazione nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e nemmeno una delle precedenti citazioni ha trovato un seguito. È giunto il momento di avviare e completare la discussione sulla definizione dei livelli essenziali, chiarendo soprattutto un principio basilare per noi democratici: si parte da chi è indietro. Il Mezzogiorno sconta un ritardo enorme rispetto al resto d'Italia e per colmare questo gap le risorse per l'assistenza al Sud dovranno inevitabilmente superare anche il 40 per cento genericamente indicato per la distribuzione dei fondi nazionali ed europei".(Com)