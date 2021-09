Marocco-Ue: Fronte Polisario, sentenza Cgue “grande vittoria per popolo Sahara occidentale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza emessa oggi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) in merito all’annullamento di due accordi tra il Consiglio europeo e il Marocco nel settore agricolo e della pesca, è “una vittoria trionfale del popolo del Sahara occidentale di fronte alla giustizia europea". Lo ha dichiarato il Fronte Polisario in un comunicato stampa, secondo il quale “queste sono due fermate storiche per la causa Saharawi”. "Il tribunale ha annullato i due accordi tra Ue e Marocco perché erano illegalmente imposti al popolo del Sahara occidentale, contro il loro consenso", prosegue la dichiarazione del Fronte Polisario, evidenziando che, oltre a “privare il Marocco degli introiti provenienti dall’esportazione di prodotti provenienti dal Sahara occidentale”, la sentenza del Cgue “implica un riconoscimento da parte della giustizia europea del Polisario come legittimo rappresentante del popolo del Sahara occidentale”.(Ala)