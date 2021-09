Inps: proroga per domande per incentivare domande assegno temporanea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Infine, rispetto a quanto pervenuto, circa 45mila richieste di assegno risultano cancellate dagli stessi utenti per mancanza di requisiti. Non incluse nel computo e già mandate in pagamento sono 328mila integrazioni per i minori di nuclei percettori di Rdc, avviate in automatico senza necessità della domanda e a seguito di verifica Inps. Si rammenta che l’assegno temporaneo è una “misura ponte” che apre per la prima volta il beneficio dell’assegno per i figli a lavoratori autonomi, disoccupati e privi di reddito. L’integrazione spetta a coloro che abbiano un Isee inferiore a 50mila euro e alcuni requisiti". E infine: "Per effettuare la domanda basta inserire codice fiscale dei richiedenti e Iban per l’accredito, attraverso il sito o il supporto dei patronati. L’Isee corrente e altri requisiti di legge vengono invece verificati internamente dall’Inps, liberando l’utente dall’onere di presentare multiple certificazioni e allocando le risorse disponibili in modo puntuale". (Ren)