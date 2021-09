Difesa: Perego (FI), auguri di buon lavoro a generale Portolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego, rivolge "i migliori auguri di buon lavoro al generale Portolano nominato segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti. In tutte le articolazioni della Difesa di cui è stato comandante, in particolare al Comando operativo di vertice interforze, dove di recente ha condotto in sicurezza il retrograde to zero del contingente militare italiano dall'Afghanistan, oltre all'evacuazione di 5.000 civili - continua il parlamentare in una nota -, ha saputo imprimere una vera leadership e dimostrato una competenza che ne fanno una delle figure di vertice e di assoluto valore delle Forze armate. Sono sicuro che anche nel nuovo incarico saprà rappresentare al meglio gli interessi del Paese". (Com)