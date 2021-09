Ue: Massolo, industria europea sa bene cosa fare nel ramo della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria europea sa bene quello che si può o non si può fare nella difesa. Lo ha detto l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, intervenuto a un panel sui trent’anni del Triangolo di Weimar all’ambasciata polacca a Roma. “Una difesa europea è una necessità”, una “semplificazione”, una “razionalizzazione”, “un’aggregazione settore per settore, Commissione Ue permettendo, per combattere i potentati che ci sono in Usa o che si stanno sviluppando in Cina. L’afflato dell’industria va verso l’integrazione e la prospettiva europea”, ha detto Massolo. “Ci sono comandi, obiettivi, pianificazioni, strumenti, sedi”, ma mancano all’appello i governi, che “non sono in grado nonostante gli shock di definire un abbozzo di punto di vista europeo che non sia la sommatoria approssimativa di interessi nazionali”. “E’ un problema di diversità di percezioni. Un conto è guardare a Mosca da Madrid o Roma, altra cosa farlo da Varsavia o Vilnius”, ha proseguito l’ambasciatore. “Non si tratta di mandare le guarnigioni nelle piane della Russia ma di fare la differenza in alcune aree e sviluppare capacità di investimento e una consuetudine di lavoro comune. E’ un piccolo disegno pratico che va spiegato alle opinioni pubbliche”, ha concluso Massolo. (Res)