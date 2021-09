Sanità: Assessore Lazio, prorogata scadenza rilascio certificato di esenzione reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio, visto il protrarsi dello stato di emergenza in relazione al Covid-19 ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la scadenza del rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia. Resta fermo l'obbligo degli assistiti di comunicare all'Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute". Lo ha scritto in una nota l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (Com)