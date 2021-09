Roma: Pd, continuano morti su lavoro, serve reazione corale per investire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano i morti di lavoro. Oggi l'ennesima terribile notizia riguarda un operaio di 47 anni morto dopo essere precipitato da un'impalcatura in un cantiere a Roma, in viale America all'Eur. Non ci si può rassegnare ad una strage quotidiana. Deve esserci una reazione corale immediata delle istituzioni e della società per tradurre in azioni concrete gli impegni assunti dal presidente Draghi nel l'incontro delle organizzazioni sindacali". Lo dichiarano in una nota congiunta Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico del collegio Eur ardeatino, e Titti Di Salvo, candidata del centrosinistra alla presidenza del IX Municipio di Roma. "Bisogna investire sulla sicurezza sul lavoro – proseguono le esponenti dem - facendo 4 cose: aumentare i controlli, con risorse e organici adeguati; sanzionare duramente le imprese che fanno concorrenza sleale sulla sicurezza; lanciare una campagna straordinaria di informazione; ridare centralità e valore al lavoro. Perché di lavoro non si può morire. Nel nostro municipio promuoveremo subito appena eletti una campagna straordinaria di informazione chiamando a sostenerla le imprese e le organizzazioni sindacali". (Com)