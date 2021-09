Algeria: premier Benabderrahmane inaugura sito produzione vaccino cinese Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier algerino Aimen Benabderrahmane, ha lanciato oggi a Costantina, nell'est del Paese, la produzione del vaccino anti Covid-19, dell'azienda cinese Sinovac con il nome commerciale di “CoronaVac”. Il capo dell'esecutivo ha inaugurato la prima fabbrica nazionale dedicata alla produzione del vaccino cinese. A margine dell'avvio della produzione di vaccini, il presidente del Consiglio dei ministri ha tenuto un discorso in cui ha sottolineato "la padronanza delle tecniche e delle tecnologie necessarie per questo progetto". Secondo Benabderrahmane, “alcuni credono che questa produzione non sia altro che una trasformazione della materia prima. Tuttavia, questa stessa trasformazione richiede una padronanza tecnica e tecnologica molto acuta”. "Ci congratuliamo con l'Algeria per l'effetto di questa grande impresa che ha richiesto grandi sacrifici da parte dei dirigenti nazionali a disposizione del gruppo, parallelamente al sostegno dello Stato che ha fornito tutti i mezzi necessari", ha concluso Benabderrahmane. Il responsabile della produzione, della promozione, dell'esportazione e della ricerca del vaccino a livello ministeriale, la dottoressa Nadia Bouabdallah, ha dichiarato all'agenzia di stampa algerina “Aps” che il partner cinese “è rimasto piacevolmente sorpreso dalla padronanza del processo produttivo”, spiegando che l’Algeria potrebbe diventare “un produttore regionale” del vaccino Sinovac. (segue) (Ala)