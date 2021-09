Fisco: Draghi, su catasto non si pagherà né più né meno di prima ma rivedere rendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa, ha chiarito che sulla riforma del catasto “l’impegno del governo è che non si paghi né più né meno di quanto si paga adesso ma dobbiamo rivedere le rendite per come sono fissate”. “Vogliamo fare un’operazione di trasparenza per determinare le rendite catastali attuali impegnandoci a non cambiare il carico fiscale del catasto”, ha aggiunto. (Rin)