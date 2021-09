Milano 2021: Bernardo, per cambiare la città serve il voto di tutti - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano pochi giorni, siamo in quello che si dice 'rush finale' una preghiera: andate a votare, soprattutto gli indecisi, perché per cambiare Milano ci vuole il voto di tutti i cittadini. Questo l'appello lanciato da Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra a Milano, rivolto oggi durante la sua visita al Monte Stella, a pochi giorni dalle elezioni amministrative nel capoluogo lombardo. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)