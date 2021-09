Spagna: per un giovane su cinque la violenza di genere è una "invenzione ideologica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane spagnolo su cinque ritiene che la violenza di genere non esista e che sia solo una "invenzione ideologica". È quanto emerge dal barometro "Gioventù e genere 2021" realizzato dal Centro Regina Sofia sull'Adolescenza e la Gioventù, nel quale si evidenzia come questa percentuale sia raddoppiata rispetto al 2017. Questo lavoro comprende una ricerca realizzata attraverso 1.200 interviste a giovani tra i 15 e i 29 anni su aree relative alle differenze e disuguaglianze di genere, identità, esperienze affettive e percezioni di disuguaglianza tra uomini e donne. Tra le giovani donne, il sentimento femminista è aumentato di più di 20 punti percentuali. Tra i ragazzi, pur aumentando di nove punti (dal 23,6 del2017 al 32,8 del 2021) il numero di coloro che si considerano femministi, la percentuale di coloro che vedono la violenza maschile come un problema serio è in calo. Mentre nel 2017 era il 54,2 per cento, ora supera appena il 50. In tal senso, lo studio descrive come "particolarmente preoccupante" la crescente percentuale di ragazzi che negano l'esistenza della violenza di genere e la considerano una "invenzione ideologica". (Spm)