Covid: Youtube annuncia il blocco degli account che diffondono disinformazione sui vaccini

- Youtube bloccherà diversi account popolari che hanno diffuso false informazioni sui vaccini contro il Covid-19. Lo ha annunciato la stessa piattaforma video, di proprietà di Google, chiarendo che d’ora in poi rimuoverà qualsiasi video affermi che i vaccini sono pericolosi o che causano effetti collaterali permanenti come autismo, cancro o infertilità. Saranno invece ammessi i video critici verso le politiche vaccinali o contrari all’obbligatorietà del vaccino. Negli Stati Uniti saranno rimossi l’account del Fondo Robert F. Kennedy’s per la difesa della salute dei bambini, quello dell’influencer di medicina alternativa Joseph Mercola e quello della dottoressa no-vax Sherri Tenpenny. Si tratta di profili indentificati dagli esperti come “parzialmente responsabili” dello scetticismo verso i vaccini negli Usa, a causa del quale la campagna vaccinale ha visto un’importante battuta d’arresto a partire dalla scorsa estate. Youtube ha fatto sapere di non essere intervenuto prima perché in precedenza era impegnato più nello specifico nel contrasto della disinformazione sul coronavirus. “Abbiamo visto che le falsità verso i vaccini contro il Covid-19 si sono trasformate in falsità sui vaccini in generale. Stiamo lavorando per espandere le attività che abbiamo iniziato sul Covid-19”, si legge in un comunicato della piattaforma. (Nys)