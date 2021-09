Somalia: elezioni senatoriali Somaliland, presidente del Senato Hashi rieletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Senato federale della Somalia, Abdi Hashi, è stato rieletto senatore sconfiggendo il suo sfidante Said Omar Hussein. È quanto emerge dai risultati delle votazioni senatoriali del Somaliland che si sono svolte oggi a Mogadiscio per eleggere sei degli 11 senatori dell'autoproclamata repubblica che andranno a comporre il Senato federale della Somalia. Gli altri seggi, secondo quanto riporta il sito d'informazione "Garowe Online", sono stati assegnati ad Ahmed Jama, ministro della Costituzione uscente, che ha sconfitto la concorrenza dell'ex capo della giustizia Ibrahim Lidle Suleiman; ad Ismail Samatar, docente accademico negli Stati Uniti, che ha sconfitto Mohamed Mohamud; al ministro uscente dell'Informazione, Osman Dubbe, che ha sconfitto lo sfidante Abdikarim Mohamed Hassan. Sono attualmente in corso le elezioni per l'assegnazione del quinto seggio, conteso da Layla Ahmed Ismail e Mohamed Mohamud Abdi, e del sesto, per cui è in corsa solo Bilal Idris Abdillahi Zeinab Ahmed Boqore. Il resto dei seggi del Somaliland saranno assegnati domani. (segue) (Res)