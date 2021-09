Somalia: elezioni senatoriali Somaliland, presidente del Senato Hashi rieletto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto si è svolto nonostante le autorità di Hargheisa non abbiano riconosciuto la legittimità delle elezioni senatoriali, sostenendo che l'autoproclamata repubblica non faccia parte della Somalia, e coloro che partecipano alle elezioni sono per lo più politici con sede a Mogadiscio che riconoscono l'autorità di Mogadiscio. Dopo che le urne senatoriali si saranno chiuse, la Somalia sarà chiamata ad eleggere i membri della camera bassa che a loro volta, insieme ai senatori, saranno chiamati ad eleggere un nuovo presidente. In base al calendario elettorale annunciato lo scorso 27 maggio al termine di lunghi mesi di negoziati tra le parti, le elezioni del Senato avrebbero dovuto tenersi tra luglio ed agosto e i risultati annunciati tra il 20 settembre e il 5 ottobre, mentre le elezioni per la Camera dei rappresentanti (camera bassa) erano previste dal 10 agosto al 10 settembre, tuttavia hanno subito dei rinvii a causa di divergenze tecnico-politiche. In base all'accordo elettorale del 27 maggio, i comitati elettorali formati da 101 delegati saranno chiamati ad eleggere un deputato ciascuno, il che significa che 27.775 delegati eleggeranno un totale di 275 deputati. I parlamenti degli Stati membri federali eleggeranno invece, a loro volta, i 64 senatori che, insieme ai 275 parlamentari, eleggeranno un nuovo presidente del parlamento nel corso di una sessione congiunta. Le elezioni presidenziali sono attese per il prossimo 10 ottobre ma subiranno degli inevitabili rinvii. (Res)