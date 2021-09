Speciale scuola: Università Venezia si dà ai podcast, arriva nuova serie "I doni di Venezia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossana De Michele, amministratore delegato di Storielibere, dal canto suo aggiunge: "Abbiamo colto con grande entusiasmo la possibilità di collaborare con l’Università Ca’ Foscari Venezia e la sfida di partecipare ad un progetto di divulgazione di altissimo livello, mantenendo come nel nostro stile il fuoco sulla capacità di intrattenere di ciascun episodio e della serie, supportando l’università nell’utilizzo di questo nuovo mezzo semplice nella fruizione ma mai semplificante". Da settembre 2021 fino a febbraio 2022 - prosegue la nota - “I Doni di Venezia” sarà online con un nuovo episodio disponibile sul sito https://www.unive.it, su Storielibere.fm e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, eccetera). Gli episodi saranno disponibili anche sul sito di Radio Ca' Foscari, la web radio di Ateneo (https://www.unive.it/pag/34507/). L’Università Ca’ Foscari Venezia nasce nel 1868 come Regia scuola superiore di commercio in Venezia, primo istituto in Italia ad occuparsi dell’istruzione superiore nel campo del commercio e dell’economia. Fin da subito i padri fondatori posero l’attenzione sull’opportunità che l’Istituto diventasse un centro d’eccellenza per lo studio delle lingue straniere, in particolare delle lingue orientali. Oggi a Ca’ Foscari si insegnano 41 lingue. (Com)