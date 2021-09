Speciale scuola: Papa nomina segretario generale Commissione teologica internazionale e suoi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato segretario generale della Commissione teologica internazionale il monsignore Piero Coda, docente di teologia sistematica presso l'Istituto universitario "Sophia" a Loppiano. Inoltre, il Sommo Pontefice ha nominato membri della stessa Commissione: Edouard Adé, preside dell'Università cattolica dell'Africa occidentale a Bobo Dioulasso in Burkina Faso; Yury P. Avvakumov, docente di Teologia e Storia del cristianesimo presso il dipartimento di Teologia dell'University of Notre Dame a South Bend negli Stati Uniti d'America; Alberto Cozzi, preside dell'Istituto superiore di scienze religiose di Milano; Marek Jagodzinski, docente di Teologia ortodossa presso la Facoltà di teologia dell'università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino in Polonia; Victor Ronald La Barrera Villarreal, vicerettore del Centro biblico teologico pastoral para America Latina y el Caribe a Bogotà in Colombia; Jorge José Ferrer, direttore della Scuola di teologia della pontificia universidad catolica de Puerto Rico; Simon Francis Gaine, incaricato della cattedra pinckaers di Antropologia teologica ed etica dell'Istituto tomistico della Pontificia università di San Tommaso - Angelicum a Roma; Etienne Emmanuel Veto, docente di teologia dogmatica presso la Facoltà di teologia della Pontificia università Gregoriana a Roma; la suor Josée Ngalula, docente di teologia dogmatica presso la Facoltà di teologia dell'università cattolica del Congo a Kinshasa; Robin Darling Young, docente di Storia della chiesa presso la School of Theology and Religious Studies dell'Università Cattolica d'America a Washington; Reinhard Huetter, docente di teologia presso la School of Theology and Religious Studies dell'università Cattolica d'America a Washington; Isabell Naumann, dell'istituto secolare Dame di Schonstatt, preside della Catholic Institute of Sydney. (Civ)