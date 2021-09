Speciale scuola: Tunisia: presidente Saied chiede a nuova premier di formare il governo il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha chiesto alla neo nominata primo ministro, Najla Boudin Ramadan, di formare “un nuovo governo il prima possibile, ai sensi del decreto presidenziale numero 117 sulle misure eccezionali”. Dopo oltre due mesi di stallo, il capo dello Stato ha scelto Najla Boudin Ramadan per guidare il nuovo governo dopo le misure emergenziali disposte il 25 luglio scorso. "Najla Bouden Ramadan è la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nella storia della Tunisia", sottolinea una nota del Palazzo di Cartagine. Docente presso la Scuola nazionale di ingegneria di Tunisi, Boudin Ramadan ha lavorato più volte per il ministero dell'Istruzione, dove era incaricata di gestire i programmi del Fondo monetario internazionale (Fmi). Al momento restano in vigore in Tunisia il congelamento dei lavori del Parlamento e la revoca dell'immunità dei deputati. (Tut)