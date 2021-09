Speciale scuola: Tunisia, chi è Najla Boudin Ramadan, prima donna premier del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre due mesi di stallo, il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha nominato Najla Boudin Ramadan come nuovo primo ministro del Paese. “E’ la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nella storia della Tunisia", sottolinea una nota del Palazzo di Cartagine. Nata nel 1958 nella provincia di Kairouan, è professoressa presso la Scuola nazionale di ingegneria di Tunisi, specializzata in geoscienze. Attualmente stava gestendo il piano di attuazione dei programmi della Banca mondiale presso il ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e della ricerca. È stata nominata direttore generale responsabile della qualità presso il ministero dell'Istruzione superiore nel 2011. Ha ricoperto anche la carica di capo dell'Unità di azione per gli scopi nello stesso ministero e le è stato assegnato un incarico presso l'ufficio dell'ex ministro dell'Istruzione superiore, Shehab Boden, nel 2015. Saied ha chiesto alla neo nominata primo ministro di formare “un nuovo governo il prima possibile, ai sensi del decreto presidenziale numero 117 sulle misure eccezionali”, riferisce la presidenza tunisina via Twitter. (Tut)