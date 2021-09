© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di manutenzione della Gorch Fock, nave scuola della marina tedesca, sono stati completati dopo sei anni, con costi saliti fino a 135 milioni di euro. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, nella giornata di domani 30 settembre, il vascello tonerà in servizio nel porto di Wilhelmshaven in Bassa Sassonia. (Geb)