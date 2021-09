Francia-Regno Unito: portavoce governo di Parigi, decisioni autorità britanniche "inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni delle autorità britanniche e dell’Isola di Jersey, che hanno respinto ad alcuni pescherecci francesi le richieste di licenza di pesca, sono "decisioni totalmente inaccettabili e inammissibili". Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine dell’odierna riunione del governo. Si tratta di "decisioni che violano l'accordo che è stato firmato nell'ambito della Brexit", ha affermato Attal all'uscita dal Consiglio dei ministri, assicurando di aver compreso "la preoccupazione" e "la rabbia" dei pescatori francesi. "Lo Stato francese rimarrà ovviamente al fianco dei suoi pescatori in questo negoziato", ha insistito il portavoce. "Continueremo a lavorare con la Commissione europea e persino ad ampliarla per andare avanti su questo argomento, ed esploreremo anche possibili misure di ritorsione che potrebbero essere prese se l'accordo non dovesse essere rispettato", ha detto Attal, secondo cui "è ovviamente competenza della Commissione". (Frp)