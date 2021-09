© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Consiglio dei ministri la Lega non ha partecipato al voto per la proroga di un mese dei termini per il referendum sulla cannabis. La dice lunga sul rispetto che hanno dei cittadini e della democrazia. Perché qui non c'entra niente il merito, in ballo c'è il rispetto di un diritto". Lo scrive su Twitter Marco Furfaro, della Direzione nazionale del Partito democratico. (Rin)