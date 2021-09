Venezuela: assolto militare ripreso in omicidio, procura generale apre indagine su giudice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Venezuela ha aperto un'indagine penale nei confronti di Kenia Carrillo, la giudice che ha deciso di lasciare in libertà Arli Méndez, il sergente dell'Aviazione accusato dell'omicidio di David Valenilla nel corso delle proteste del giugno 2017. L'azione, avverte il procuratore generale Tarek William Saab, viene aperta per "l'azione impropria" di Carrillo. Un caso nel quale la procura generale aveva accusato Arli Mendez Teran di violazione dei diritti umani", scrive Saab in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La decisione della giudice Carrillo, che aveva suscitato le attese proteste di legali e familiari della vittima, si produce nel momento in cui il tema della riforma dei meccanismi della giustizia è tra quelli affrontati nel dialogo tra governo e opposizioni in corso in Messico. (segue) (Vec)