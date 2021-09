Venezuela: assolto militare ripreso in omicidio, procura generale apre indagine su giudice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vallenilla, 26 anni, era stato ucciso il 22 giugno del 2017 dinanzi alla principale base dell'aviazione venezuelana La Carlota, a Caracas, in uno degli episodi violenti delle proteste antigovernative. Un omicidio documentato da immagini in diretta che avevano suscitato clamore nel Paese e nell'opinione pubblica internazionale: nel filmato si vede il ragazzo intento a lanciare qualcosa oltre la cancellata della base, colpito con arma da fuoco da uno dei due uomini in uniforme dall'altro lato delle sbarre. Vallenilla si accascia per poi allontanarsi, quindi viene soccorso e portato fuori scena, in fin di vita, da altri componenti della protesta. "Dopo otto mesi e na sospensione delle udienze pubbliche, il tribunale ha appena assolto il sergente che lo ha assassinato", commentava la legale di Vallenilla, l'avvocato Maria Alejandra Poleo, appena conosciuta la sentenza. "Incredibile la giustizia in Venezuela. Tutte le prove per condannarlo sono nel fascicolo", aggiungeva. (segue) (Vec)