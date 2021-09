Venezuela: assolto militare ripreso in omicidio, procura generale apre indagine su giudice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso, motivo di una accesa polemica nel Paese, si riapre nel momento in cui la Corte penale internazionale (Cpi) sta valutando la possibilità di aprire un'indagine contro funzionari e alte cariche di governo del Venezuela per presunte violazioni dei diritti umani, crimini di lesa umanità e azioni della giustizia per coprirli. Il caso Vallenilla è uno di quelli che la Missione internazionale delle Nazioni Unite per la determinazione dei fatti ritiene come tra i più emblematici quanto a uso della forza letale non giustificata: nello specifico, al paragrafo 1.586 del rapporto steso nel 2020, si parla di esecuzione extragiudiziale. (Vec)