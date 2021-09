Milano 2021: Salvini, apertura di Conte a Sala segno di debolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura di Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, ad appoggiare il candidato del centrosinistra Giuseppe Sala "è un segno di debolezza sia per Sala sia per Conte, si sono fatti la guerra per 5 anni, ma io non guardo nel campo di altri, il nostro candidato, che è ottimo, ieri in Assolombarda ha stravinto il confronto con Sala nel segno della concretezza". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti durante un sopralluogo in via Depredis, zona Piazza Prealpi. "Contiamo di arrivare forti al ballottaggio, poi si metteranno insieme Pd e Cinquestelle e Rifondazione comunista, poi sceglieranno i milanesi", ha concluso. (Rem)