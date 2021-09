© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si va verso il prolungamento di superbonus 110 per cento, Transizione 4.0 e il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Riforme che cambiano il volto del Paese e fanno crescere l'economia. L'azione del Movimento cinque stelle nel governo è centrale e lo dimostrano questi provvedimenti". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)