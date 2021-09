Tivoli: litigano per strada, danneggiano 6 auto e aggrediscono passante, arrestata coppia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litigano per strada, prima si picchiano, poi si scagliano contro le auto lasciate in sosta e, infine, si avventano contro gli agenti di polizia ferendone due. E' accaduto la notte scorsa poco dopo la mezzanotte a Tivoli dove le segnalazioni fatte da residenti hanno fatto arrivare in zona diverse auto della polizia. I due, un uomo e una donna, dopo aver fatto evidentemente pace, si sono scagliati cotro gli agenti venendo immobilizzati e arrestati. Poco prima avevano aggredito e ferito un passante sferrandogli un pugno al volto. Sei le auto danneggiate ed un portone con i vetri spaccati. I due sono stati arrestati per oltraggio, lesioni e danneggiamento. (Rer)