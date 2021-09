© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Quirinale, "Draghi non sia tirato per la giacchetta, ora è presidente del Consiglio", altrimenti "rischiamo di destabilizzare l'azione di governo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in videocollegamento con "Oggi è un altro giorno" su Rai1. (Rin)