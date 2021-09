Milano: eletto nuovo direttore provinciale di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato eletto all'unanimità Umberto Bertolasi come nuovo direttore interprovinciale di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza Alessandro Rota, il segretario organizzativo della Confederazione nazionale Giovanni Benedetti, il presidente e il direttore di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini e Marina Montedoro. Bertolasi, 53 anni e laureato in Scienze forestali all'università di Firenze, dopo aver ringraziato Coldiretti, ha dichiarato: "Mi attende un percorso nuovo nel quale mi auguro di poter portare un po’ del mio vissuto personale e del bagaglio professionale maturato in questi anni. Sento anche la responsabilità di non dover sprecare nulla del lavoro fatto finora dalla Federazione”. "Come Consiglio di amministrazione siamo certi che insieme a Umberto Bertolasi continueremo a lavorare per dare risposte ai nostri soci. Accogliamo con piacere il nuovo direttore, al quale auguriamo un proficuo lavoro in questa nuova esperienza”, ha aggiunto il presidente Rota.(Com)