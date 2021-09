El Salvador: debito pubblico in aumento dell'8,3 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico di El Salvador ha raggiunto a luglio i 23,692 miliardi di dollari, in aumento dell’8,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati della Banca centrale (Bcr), ripresi dal quotidiano "La Prensa Grafica", di questo totale il 50,9 per cento corrisponde al debito interno, che ha visto una crescita del 12,8 per cento a luglio. La restante parte è costituita dal debito esterno. (Mec)